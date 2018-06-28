ملك الأردن وولي العهد يحملان السلاح ويطلقان النار بكثافة (فيديو)

قام ملك الأردن عبدالله الثاني، وولي عهده الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، بالمشاركة في تدريب عسكري بالذخیرة الحیة، في اختتام سلسلة من التدريبات التي أقیمت مؤخراً.

ونشرت الملكة رانیا مقطع فیديو للتدريب، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حیث جاءت مشاركة الملك وولي العهد في التدريب، احتفالا بمولد ولي العهد الرابع والعشرين.

وكتب الملكة رانيا تعليقا على الفيديو قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا حسين، نحن نفتخر بك أكثر كل يوم، أرى فيك الكثير من جلالة الملك، بما في ذلك حبك المشترك للجيش، تم التقاط الفيديو في ختام جولة حديثة من التدريبات الحية".

يذكر أن الأمیر الحسین، وھو الابن الأكبر للملك عبدالله والملكة رانیا، عین ولیا للعهد في عام 2009، وهو كذلك ضابط برتبة ملازم ثان في الجیش الأردني.