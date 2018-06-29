رد سريع... تنسيق دولي ينتقم من "داعش" ويقتل أمرائه في العراق

نفذ طيران التحالف الدولي، بتنسيق من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس الخميس، 28 يونيو/حزيران، ضربة نوعية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي وألحقته خسائر فادحة، ردا على إعدامه 8 مختطفين من محافظتين وسط وغرب البلاد.

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء أمس الخميس، "تمكنت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب من تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات استخبارية دقيقة، جاءت بعد متابعة مستمرة لما تبقى من عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف المركز، أن طيران التحالف، دك أهدافا منتخبة في تلال حمرين "سلسلة جبلية تمتد من محافظة ديالى (60 كم شرقي بغداد) إلى مدينة كركوك"، وبحيراتها، فضلا عن تدمير معسكرات تحت الأرض هناك.

© AP Photo / Ali Abdul Hassan "سبوتنيك" تكشف تفاصيل مجرزة لـ"داعش" بحق عراقيين ومفاوضات لمبادلتهم بداعشيات

وأفاد المركز، بإن هذه الضربات الناجحة، أسفرت عن قتل مجموعة مما يسمى "أمراء" في "داعش" وعدد آخر من العناصر الإجرامية، وتدمير معسكر، و3 أنفاق كانت تستخدم نقطة انطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية لاستهداف الطرق الرئيسية التي تربط محافظات "كركوك — ديالى — صلاح الدين".

وتأتي هذه العملية، بعد قرار من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم، وجه فيه جهاز مكافحة الإرهاب بالقيام بعمليات خاصة ونوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية، والقصاص منها بمسكها أو قتلها، في المنطقة التي حصل قربها اختطاف الضحايا.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقت مراسلتنا نسخة منه، اليوم، أن التوجيه بتنفيذ عمليات لملاحقة الخلايا النائمة والقصاص منها، جاء خلال زيارة للعبادي، إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب وعقده اجتماعا مع قيادات الجهاز.

وأكد العبادي، في البيان أن "العراقيين لديهم ثقة عالية بهذا الجهاز وقدراته وأنه سيكون بمستوى التحدي"، مضيفا أن "داعش" لا يسيطر حاليا على أي مناطق وعناصرها يختبئون في مناطق بسلاسل الجبال وكانوا يستخدمونها منذ القدم وتم التوجيه بملاحقتهم وتتبع خيوط هذه الخلايا.

وبين العبادي، أن هناك متابعة دقيقة للخلايا الإرهابية، منوها إلى أنه تم توجيه ضربات موجعة لهذه الخلايا، قائلا "مثلما وعدنا بتحرير الأرض، وتم الوفاء بالوعد، فإننا نعد مواطنينا بالقضاء على هذه الخلايا والقصاص من القتلة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي في تصريح لمراسلتنا، قائلا "تم العثور على المختطفين وهم 8، مقتولين قرب تل الشرف مقابل ناحية سلمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد".