روسيا تبحث الوضع في سوريا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع رؤساء بعثات الدول الأخرى، الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، والصين، وفرنسا، وأمريكا)، الأوضاع في سوريا، والقضاء على الإرهابيين.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة 29 يونيو / حزيران: "جرى النظر في مهام إيجاد قرارات متفق عليها حول التسوية السياسية للنزاعات الحادة في العالم".

© REUTERS / SANA وزير إسرائيلي: تل أبيب يجب أن تمنع دخول النازحين السوريين

وأضاف: "في هذا السياق، تمت مناقشة الوضع في سوريا بالتفصيل، مع التأكيد على أهمية القضاء على الإرهابيين تماما في سوريا وتفعيل عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضحت الخارجية، في البيان، أنه تم الاتفاق على استمرار دعم حوار مكثف بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمات الدولية والإقليمية.

ويجري بحث تسوية الأزمة السورية في أستانا، وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29 30 يناير / كانون الثاني، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، الذي كان الأول من نوعه منذ بداية الصراع، حيث حضره مجموعة كبيرة من أطراف الأزمة السورية على منصة تفاوض واحدة، الذي انتهى إلى تشكيل لجنة دستورية.