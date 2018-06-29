تسجيل
14:47 29 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    تونس

    تونس منعت سفر ألف متشدد إلى ساحات القتال في سوريا ومناطق أخرى

    © AP Photo / Aimen Zine
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مسؤول تونسي في مجال مكافحة الإرهاب أن السلطات التونسية منعت ما يناهز الألف شخص، مشتبه فيهم بالتشدد، من السفر إلى ساحات القتال، ووضعوا تحت الرقابة الأمنية .

    الجزائر — سبواتنيك. وقال العميد السابق في الجيش رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" على هامش ندوة حول الإعلام والإرهاب ، أن "تونس منعت ألف متشدد من مغادرة البلاد إلى الخارج في سياق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2014".

    أحمد معيتيق أحد أعضاء المجلس الرئاسي الليبي
    © REUTERS /
    قرار عاجل يسمح للداخلية الليبية بغلق الحدود مع تونس
    وأكد بن نصر أن "ارتفاع عدد التونسيين الملتحقين بساحات التوتر في سوريا ومناطق أخرى، دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ هذه التدابير لإنقاذ الشباب التونسي من شبكات الاستقطاب والتجنيد التي تلقي بهم إلى ساحات القتال في سوريا وليبيا خاصة. وتمنع السلطات التونسية الشباب ما دون 35 سنة من السفر إلى الخارج إلا بترخيص عائلي ، لضمان عودتهم وعلم عائلاتهم بخروجهم من تونس.

    وأكد بن نصر، أنه "في الغالب يوضع هؤلاء تحت الرقابة الأمنية والقضائية، مشيرا إلى أن هذه التدابير الاحترازية تزامنت أيضا مع "مراقبة المقاتلين العائدين من مناطق التوتر، وتشديد مراقبة الحدود والمطارات والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة"، ومع جهود إضافية" لأجل تفكيك خلايا استقطاب الشباب في تونس ومراقبة مواقع الإنترنت التي نشطت هذه الخلايا بواسطتها لتنفي خططها الإجرامية".

    وكشف بن نصر، الذي كان يتحدث عل هامش ندوة نظمها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان أن الحكومة التونسية توصلت إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية لها صلة بضرورات الجهد الشامل للإرهاب، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وضعت استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الشق الأمني والعسكري إضافة الى تجفيف المنابع التي تتزود منها المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح.

    وأكد نفس المصدر إلى أن "هذه الاستراتيجية تستهدف التوقي من الاستقطاب والاستقطاب الفكري عبر الانترنت، لحرمان المجموعات الإرهابية من الوسائل التي تساعدها على تنفيذ خططها، ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تشجع على التطرف وفق سياسات راشدة، ، خاصة في الأحياء الفقيرة التي تستهدفها المجموعات المتطرفة في العادة ".

    ولفت بن نصر، إلى أن اللجنة أدرجت ضمن استراتيجيتها " التوقي من التطرف العنيف في السجون " ، حيث يتوجب الفصل بين مساجين الحق العام والمساجين المتطرفين، لمنع أي تأثير هؤلاء على مساجين الحق العام.

    وذكر بن نصر أن السلطات التونسية تعمل في سياق نفس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى مراقبة الجمعيات التي يمكن أن تكون غطاء لممارسة التطرف أو نشر الفكر الجهادي، إضافة إلى مراقبة حركة التمويلات المالية المتأتية من الخارج.

    ودعا رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب، إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والسياسي بشان ظاهرة التطرف والإرهاب وترشيد المعالجة الإعلامية للإرهاب، مشيرا إلى أن الأعلام بات يلعب دورا بارزا في مواجهة الظاهرة الإرهابية، لافتا إلى ضرورة الحذر من استغلال المجموعات الإرهابية للإعلام الحديث.    

    انظر أيضا:

    مدرب تونس يكشف أسباب خروج المنتخبات العربية من المونديال
    إحصائية... تونس الأفضل عربيا وتنقذ مصر من لقب الأسوأ في المونديال
    بث مباشر لمباراة تونس وبنما (دقيقة بدقيقة)
    قرار عاجل يسمح للداخلية الليبية بغلق الحدود مع تونس
    تعرف على خطة "النهضة" للفوز برئاسة بلديات تونس
    بث مباشر لمباراة تونس وبلجيكا (دقيقة بدقيقة)
    تونس... أمل العرب الأخير في كأس العالم
    تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام‭ ‬
    نهاية المبارة - (إنجلترا 2 - تونس 1)
    عراف إنجلترا يتنبأ بنتيجة المباراة مع تونس في كأس العالم (فيديو)
    تونس تصدر توصيات لمشجعي منتخبها لكرة القدم في روسيا
    تونس: استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا "بات قريبا جدا"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مكافحة الإرهاب, أخبار تونس اليوم, الحكومة التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة روسية تشاهد المباراة التي جمعت منتخبي روسيا والأوروغواي في منطقة المشجع
    أجمل المشجعات الروسيات
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك