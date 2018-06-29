دولة عربية تستثمر نصف مليار دولار في السودان

وقعت شركة "حصاد" إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في المجالين الزراعي والغذائي في السودان، أمس الخميس 28 يونيو/حزيران، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب صحيفة الوطن القطرية، أعلنت الشركة عزمها الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي السوداني بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

© AP Photo / Kamran Jebreili "جعجعة إعلامية"... الإمارات تعلق على مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، محمد السادة قائلاً: "ماشيا مع استراتيجية شركتنا الجديدة، التي تهدف إلى أن تصبح الشركة مستثمراً استراتيجيا ناجحا في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالميا، قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السوداني ".

وأضاف: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستقوم شركه حصاد باستثمار نحو 500 مليون دولار في القطاع الغذائي في السودان، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع عدد من الشركات السودانية المحلية".

وتابع: "نعمل حالياً على تحديد المشاريع التجارية المناسبة وتوقيع الاتفاقيات، التي تتمشى مع استراتيجية حصاد الجديدة".

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أعلنت شركة حصاد عن تأييدها لقرار سحب منتجات الدول المقاطعة لقطر من جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، كما أعلنت عن استعدادها التام لدعم السوق المحلية في حال وجود أي نقص في المواد الغذائية.

يذكر أن شركة حصاد هي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وهي شركة استثمارية ولها عدد من الاستثمارات المحلية والعالمية التي تتبع أسساً تجارية، وتتمثل أهداف الشركة في الاستثمار الناجح في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي حول العالم، بالإضافة إلى بناء محفظة استثمارية صلبة.

وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.