آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة وغزة رفضا لـ"صفقة القرن"

انطلقت تظاهرات ومسيرات اليوم الجمعة، صوب نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وتظاهر آلاف الفلسطينيين من كافة ميادين قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة بعنوان "من غزة إلى الضفة".

© Sputnik . Abdul Raouf Samir العشرات يعتصمون أمام مقر الأونروا في غزة

ودعت الفصائل الفلسطينية لهذه التظاهرات تنديدا ورفضا لـ"صفقة القرن" حيث وصل المتظاهرون إلى السياج الفاصل لتشتعل المواجهات في خمس نقاط شرقي غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى السياج الحدودي.

في السياق ذاته تظاهر المئات من الفلسطينيتين بالضفة الغربية حيث انطلقوا بتظاهرات صوب عدد من نقاط التماس دعما لغزة ومسيرات العودة التي تنطلق أسبوعيا ورفضا لصفقة القرن.

وكانت الفصائل الفلسطينية، دعت الشارع الفلسطيني للخروج والتظاهر بعيد صلاة الجمعة.