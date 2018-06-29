التحالف: بعد 68 يوم من منعها...سفينة "غريت كيه" تدخل ميناء الحديدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي إن التحالف العربي منح 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى ميناء الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف، اليوم الجمعة 29 يونيو / حزيران، أن السفينة "غريت كيه" دخلت ميناء الحديدة بعد منعها من قبال أنصار الله "الحوثيين" لمدة 68 يوما.

© AP Photo / Hani Mohammed هادي: معركة الحديدة جزء من معركتنا الوطنية حتى تحقيق السلام

وذكر المالكي في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه إن 6 سفن تتواجد في ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، بينما تنتظر 7 سفن أخرى خارج الميناء.

ولفت المتحدث باسم التحالف العربي أن أنصار الله "الحوثيون" عطلوا دخول السفينة "فولانتي" للميناء.

وقال المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غريفيث، مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة، أجريت، أمس الخميس 28 يونيو، إن قيادة "أنصار الله" عرضت على الأمم المتحدة عرض القيام بدور قيادي في إدارة ميناء الحديدة، وأن هذا الأمر يعتمد ذلك على وقف إطلاق النار العام في المحافظة".

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها بآت بالفشل.

يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، الذي يمثل المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.