التحالف: بعد 68 يوم من منعها...سفينة "غريت كيه" تدخل ميناء الحديدة

وأضاف، اليوم الجمعة 29 يونيو / حزيران، أن السفينة "غريت كيه" دخلت ميناء الحديدة بعد منعها من قبال أنصار الله "الحوثيين" لمدة 68 يوما.
ولفت المتحدث باسم التحالف العربي أن أنصار الله "الحوثيون" عطلوا دخول السفينة "فولانتي" للميناء.
وقال المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غريفيث، مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة، أجريت، أمس الخميس 28 يونيو، إن قيادة "أنصار الله" عرضت على الأمم المتحدة عرض القيام بدور قيادي في إدارة ميناء الحديدة، وأن هذا الأمر يعتمد ذلك على وقف إطلاق النار العام في المحافظة".
وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها بآت بالفشل.
يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، الذي يمثل المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.
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