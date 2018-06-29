مقتل 3 أطفال وفقدان 100 شخص بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة ليبيا

غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وأعلن عن فقدان نحو مئة شخص بعد الحادث، وفق ما أفاد ناجون وعناصر من حرس السواحل الليبيين.

وبحسب وكالة فرانس برس، أوضح ناجون نقلوا إلى منطقة الحميدية على بعد 25 كلم شرق العاصمة ​طرابلس​، أن نحو 120 شخصا كانوا على متن القارب المطاطي عندما غرق على بعد ستة كيلومترات من الساحل الليبي، وأمكن إنقاذ 16 شخصا.

وتوصل قادة الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الهجرة فجر اليوم الجمعة، رحبت به إيطاليا بعد أن هددت بإفشال قمة بروكسل، إذا لم تتضامن الدول الأوروبية معها في استقبال المهاجرين.

ويقوم الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على اعتماد "نهج جديد" مع إنشاء "منصات إنزال" المهاجرين خارج أوروبا بهدف ردعهم عن اجتياز المتوسط.

وينص كذلك على إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء، ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس "تطوعي". ويشكل هذا استجابة لرغبة ايطاليا بأن يتم "تشارك المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.

ويدعو الاتفاق الأعضاء كذلك إلى "اتخاذ كل الإجراءات" الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، في ما يجري من "حركات داخلية" غالبا ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد جدالا سياسيا أضعف المستشارة أنغيلا ميركل.