السعودية ترفع إنتاجها النفطي إلى هذا الحد

رفعت المملكة العربية السعودية سقف إنتاجها من النفط الخام، في يونيو/حزيران الجاري، إلى 10.70 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 700 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أيار/ مايو الماضي، بحسب "رويترز".

القاهرة — سبوتنيك. ويقترب هذا المعدل من مستوى قياسي سابق، ما يشير إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل "أوبك"، وكذلك كبح جماح الأسعار.

© REUTERS / Ramzi Boudina مصدر: "أوبك" تتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج

وكان مصدر مطلع، أوضح للوكالة، في وقت سابق، أن السعودية تتجه إلى ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا من النفط الخام، في تموز/يوليو المقبل.

واتفقت منظمة منتجي النفط "أوبك" وروسيا، في اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي، على زيادة الإنتاج، بدءا من تموز/يوليو القادم، بنحو مليون برميل يوميا.

وتوصلت "أوبك" مع منتجين من خارج المنظمة، على رأسهم روسيا، في نهاية 2016، إلى اتفاق بخفض الإنتاج، بهدف مواجهة الانخفاض في أسعار النفط بالأسواق الدولية.

وشهدت أسعار الخام البترولي، منذ تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، في مطلع كانون الثاني/يناير 2107، ارتفاعات مهمة وتجاوز الـ 70 دولارا للبرميل، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 50 دولارا للبرميل، في عام 2016.