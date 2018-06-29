السعودية ترفع إنتاجها النفطي إلى هذا الحد

القاهرة — سبوتنيك. ويقترب هذا المعدل من مستوى قياسي سابق، ما يشير إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل "أوبك"، وكذلك كبح جماح الأسعار.
واتفقت منظمة منتجي النفط "أوبك" وروسيا، في اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي، على زيادة الإنتاج، بدءا من تموز/يوليو القادم، بنحو مليون برميل يوميا.
وتوصلت "أوبك" مع منتجين من خارج المنظمة، على رأسهم روسيا، في نهاية 2016، إلى اتفاق بخفض الإنتاج، بهدف مواجهة الانخفاض في أسعار النفط بالأسواق الدولية.
وشهدت أسعار الخام البترولي، منذ تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، في مطلع كانون الثاني/يناير 2107، ارتفاعات مهمة وتجاوز الـ 70 دولارا للبرميل، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 50 دولارا للبرميل، في عام 2016.
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