شاهد... ماذا قالت سيدة روسية عن تجربتها في السعودية

أبدت سیدة روسیة تعیش في مدينة الرياض السعودية رفقة زوجها وأطفالها سعادتها بالعیش في المملكة، مبینة أنها أحبت الحیاة في هذا البلد.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لموقع التواصل الحكومي السعودي على تويتر، قالت السيدة: إن ما وجدته بعد وصولها للمملكة يختلف تماما عما كانت تسمعه من قبل بأنها بلد مغلق، وغیر مناسب للنساء، مبینة أنه على العكس فإن المملكة بلد مناسب جدا للنساء وآمن جدا.

وأضافت السيدة، خلال لقاء مصور معها أنها أحبت الحیاة في السعودية، وزارت العديد من المواقع الأثرية والطبیعیة والتراثیة في المملكة، مثل مهرجانات الجنادرية، والإبل، وأنها أعجبت بها كثیرا.

سيدة روسية تعيش في الرياض مع زوجها وأطفالها: أحب السعودية، إنها بلد جميلة عكس ما سمعت عنها قبل وصولي إليها. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/EqzOdTTDi1 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 29, 2018

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في 24 يونيو/حزيران الجاري، في خطوة تاريخية ضمن إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان.