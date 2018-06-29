رسالة إلى الأسد.. رد فعل الأهالي تجاه الجيش في ريف درعا (فيديو)

وبحسب "سانا"، فقد خرج أهالي بلدة أبطع بريف درعا إلى الشوارع وأقاموا "تجمعا شعبيا حاشدا ترحيبا بالجيش العربي السوري ودعما له في حربه على التنظيمات الإرهابية".
وحمل الأهالي المشاركون في التجمع، الأعلام الوطنية وصور الرئيس بشار الأسد، ورددوا هتافات تشيد ببطولات الجيش العربي السوري وتؤكد دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.
وبثت قناة "الإخبارية" السورية مشاهد الأهالي في أبطع يهتفون للرئيس السوري بشار الأسد والدولة السورية، في تعبير عن رفضهم للمجموعات المسلحة، وتأكيدهم دعم الجيش السوري الذي يقوم بعمليات واسعة لاستعادة الجنوب السوري.
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