رسالة إلى الأسد.. رد فعل الأهالي تجاه الجيش في ريف درعا (فيديو)

تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها في ريف درعا الشرقي، بالتزامن مع تحركات شعبية من قبل الأهالي في مناطق ريف درعا، تأييدا لدخول الجيش ومطالبة المسلحين بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم.

وبحسب "سانا"، فقد خرج أهالي بلدة أبطع بريف درعا إلى الشوارع وأقاموا "تجمعا شعبيا حاشدا ترحيبا بالجيش العربي السوري ودعما له في حربه على التنظيمات الإرهابية".

© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش السوري يتقدم وإسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية

ونقلت الوكالة معلومات حول موافقة المسلحين في بلدات طيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب بالريف الشرقي والجنوبي الشرقي، على تسليم أسلحتهم للجيش العربي السوري والدخول في المصالحة.

وحمل الأهالي المشاركون في التجمع، الأعلام الوطنية وصور الرئيس بشار الأسد، ورددوا هتافات تشيد ببطولات الجيش العربي السوري وتؤكد دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.

وبثت قناة "الإخبارية" السورية مشاهد الأهالي في أبطع يهتفون للرئيس السوري بشار الأسد والدولة السورية، في تعبير عن رفضهم للمجموعات المسلحة، وتأكيدهم دعم الجيش السوري الذي يقوم بعمليات واسعة لاستعادة الجنوب السوري.