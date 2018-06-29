فيديو... أمير الكويت ووزير الدفاع في المستشفى لهذا السبب

ووفق ما نشرته صحيفة الأنباء الكويتية، قام الشیخ صباح الأحمد، بزيارة نجله وزير الدفاع، في المستشفى الذي يتلقى العلاج فیه بألمانیا، بعد إجراء عملیة جراحیة لاستئصال ورم في الرئة.
واطمأن الأمیر على صحة نجله وزير الدفاع، وهنأه بنجاح العملیة التي أجراها وتكللت بالنجاح، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سالما إلى أرض الوطن، لیواصل مهام عمله.
جانب من زيارة #سمو_الأمير للنائب الأول في #ألمانيا للاطمئنان على صحته— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 28, 2018
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وأجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالین هاتفیین بأمیر الكويت ووزير الدفاع ، وهنأهما بنجاح العملیة الجراحیة.
وكانت أعلنت رئاسة الأركان الكويتية، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران الجاري، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح.
1️⃣ أجرى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء #وزير_الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، عملية جراحية لإستئصال ورم في الرئة ، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل من الله العلي القدير pic.twitter.com/frC4qg5bFY— الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 26, 2018
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