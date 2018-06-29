حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن

تحدث حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، عن التحالف السعودي في اليمن، وذلك في كلمة له بثتها قناة الميادين اليوم الجمعة 29 يونيو/حزيران.

وقال حسن نصر الله، إن التحالف السعودي "جلب مرتزقة من كل أنحاء العالم وزج بآليات عسكرية ضخمة في معركة الحديدة".

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ونفى نصر الله في كلمة نقلتها قناة الميادين "ارتقاء شهداء للحزب في اليمن".

وأكد نصر الله إنه "إذا سقط لنا شهداء في اليمن أو في أي بلد آخر نعلن ذلك ونفتخر بشهادتهم".

وكشف نصر الله عن ما وصفه بـ"فضيحة عسكرية للتحالف السعودي في معركة الحديدة غرب اليمن"

وتابع: "لقد جلب التحالف السعودي مرتزقة من كل أنحاء العالم وزج بآليات عسكرية ضخمة في معركة الحديدة".

وأضاف أن "التحالف السعودي جهز منذ أشهر لجبهة الحديدة وأصيب بهزيمة نكراء عند بدء المعارك، و"كل حديث التحالف السعودي عن انتصارات هي على شاشات التلفزة التابعة للسعودية ولا صلة لها بالواقع".

ووجه نصر الله كلمة إلى "المقاتلين اليمنيين": يا ليتني أستطيع أن أكون معكم ومقاتلا من مقاتليكم".

وطالب نصر الله دول التحالف السعودي "أن تعلم أنها تقاتل شعبا لن يستسلم ولا يمكن تحقيق أيّ انتصار عليه".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني "نأمل من جميع الدول إعادة النظر في موقفها بشان العدوان على اليمن".

ووجه نصر الله التحية إلى ماليزيا "على موقفها بالانسحاب من التحالف السعودي في حربه على اليمن".