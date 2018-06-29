لأول مرة... "أنصار الله" تقصف قوات التحالف بصاروخ باليستي جديد

كشف مصدر في القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، عن نوع جديد من الصواريخ تم استخدامه اليوم الجمعة، 29 يونيو/حزيران، ضد قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه اليوم على قوات التحالف هو نوع جديد من الصواريخ الباليستية المطور، تم استخدامه للمرة الأولى.

© AFP 2018 / Patrick BAZ حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الجديد يحمل مواصفات متطورة سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وأن القوة الصاروخية تأكدت من إصابة الصاروخ للهدف بدقة كبيرة في الساحل الغربي، مشيرا إلى أنه دمر الهدف بالكامل.

وتابع المصدر، أن مدى الصاروخ والإمكانات الجديدة به واسمه سوف يتم الإعلان عنها، بعد إتمام كامل الاختبارات في الميدان.

ويأتي القصف الصاروخي في ظل تصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيداً لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.