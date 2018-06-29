دمشق: قرار المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الكيميائي يتيح للغرب تسييس المنظمة

أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، عن قلقها من أساليب الابتزاز للدول الغربية لتمرير قرار المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتيح لها تسييس المنظمة، مؤكدة أن القرار لن يفيد إلا في تعقيد قدرة المنظمة على أداء دورها.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية السورية الذي نشرته وكالة "سانا" أن "سورية تعبر عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد التي اعتمدتها مجموعة الدول الغربية وخاصة دول العدوان الثلاثي على سورية لتمرير قرار في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتيح لها تسييس المنظمة لاستخدامها مطية للقيام باعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية".

© REUTERS / MICHAEL KOOREN موسكو: هناك محاولة لتكليف منظمة حظر الكيميائي بمهام ليست من اختصاصها

وأضاف البيان أن "القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي جراء إعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست من اختصاصها، مؤكداً أن هذا "القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أداء دورها ما سيؤدي لإصابتها بالشلل".

وكان رئيس الوفد الروسي ونائب وزير الصناعة غيورغي كالامانوف، أعلن يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران عن محاولة لتحويل منظمة حظر الكيميائي إلى هيئة شبه نيابة أو شرطة أو الطب الشرعي.

وقال كالامانوف الذي ترأس وفد بلاده إلى جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كلمة: "الآن تتخذ محاولات غير مفهومة بالنسبة لنا لمنح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهام ليست من اختصاصها..".

وأضاف أن "الحديث يدور في الواقع عن تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية… إلى هيئة شبه نيابة وشرطة وطب شرعي".