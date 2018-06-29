أمن الدولة يشن حملة اعتقالات في السعودية

وخلال 4 أيام تلت الاحتفال بعيد الفطر، قام أمن الدولة بتنفيذ عدد من العمليات الأمنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
واعتقال 4 يمنيين وسعودي في اليوم الأول من الحملة، واعتقل 6 سوريين، وسعودي، ومصري، وسوداني، ويمني في اليوم الثاني للحملة.
🔵 «أمن الدولة» توقف 27 مشتبها من 5 جنسيات —-- 💠 صحافة نت السعودية — saudihttps://t.co/DZcGEc8dTt— صحافة نت السعودية (@TheSaudiPress) June 29, 2018
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كما اعتقل أمن الدولة 13 مشتبها منهم 10 سعوديين وسوري وسوداني ويمني في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع اعتقل 3 سعوديين.
ووصل عدد الموقوفين في سجون مباحث أمن الدولة 5408 موقوفا في قضايا تمس الأمن الوطني.
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