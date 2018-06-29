"أنصار الله" تفشل هجوما بحريا للتحالف في الساحل الغربي لليمن

أكد مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، أن وحدات متخصصة من القوات البحرية أفشلت عمليات إنزال بحري حاول التحالف العربي بقيادة السعودية، القيام به طريق زوارق حربية على الساحل الغربي.

وأشار المصدر العسكري التابع للقوات البحرية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إلى أن القوات البحرية أجبرت قوات التحالف البحرية على الانسحاب من المنطقة بعد أن كبدتها خسائر فادحة.

© AFP 2018 / Patrick BAZ حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن

وتابع المصدر أنه "تمت مباغتة القوة البحرية الغازية بتواجد قوات البحرية والدفاع الساحلي على الساحل المستهدف، حيث كانت علمية الإنزال الفاشل للتحالف بزوارق بحرية متطورة في الساحل الغربي قيد الرصد والمتابعة".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها الجيش واللجان الشعبية تجعل من هجوم العدو على الساحل محرقة تاريخية".

وتتصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيداً لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.