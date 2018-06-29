"أنصار الله" تعلن تدمير دبابة إبرامز و5 آليات للتحالف في اليمن

كشف مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة أنصار الله"، عن تكبد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية خلال محاولتها اليوم شن هجوم على جبهة ميدي بالساحل الغربي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 29 يونيو/حزيران، أن الهجوم الفاشل على ميدي تم إسناده بغطاء جوي حيث شن الطيران الحربي 18 غارة دون إحراز تقدم ميداني، وتمكنت قواتنا من تدمير دبابة ابرامز ومصرع طاقمها و5 آليات عسكرية بمن عليها خلال المواجهات.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن الجيش واللجان كسروا خلال الساعات الماضية زحفا معاديا واسعا على مزارع الفازة في الساحل الغربي، وتم تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، حيث تم تدمير آليتين عسكريتين ومدرعة بمن فيها خلال كسر الزحف على مزارع الفازة.

وتابع المصدر العسكري، أن الجيش واللجان الشعبية قامت بحصار مجاميع وتشكيلات قتالية بأكملها للتحالف، والقوات المهاجمة في عدد من جبهات الساحل الغربي، الأمر الذي جعل قيادات التحالف تترك قتلاها وجرحها في ساحات المعارك بعد انكسارها اليومية.

وتتصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيداً لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.