تسجيل
22:54 29 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    "حكم آل خليفة لقطر" يشعل مواقع التواصل… وسيناريو "غزو الكويت" يعود للواجهة

    © Sputnik . vitali belosov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" عن تدشين مؤتمر بعنوان "حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر.. سيرة وسيادة"، السبت 30 يونيو/حزيران المقبل.

    وبحسب الموقع الرسمي للمركز، يأتي تدشين المؤتمر لإبراز الدور الحضاري الذي اضطلع به حكام آل خليفة في شبه جزيرة قطر، من خلال استعراض مقتطفات من سيرتهم وسيادتهم في تلك المنطقة.

    المؤتمر يشعل مواقع التواصل

    عقب الإعلان عن تدشين المؤتمر، بدأ مغردون بالتغريد على هاشتاغ #الزبارة_عاصمة_ال-خليفة، ليصبح بعد ساعات الهاشتاغ الأول في تويتر قطر.

    يقول حساب يحمل اسم "محمد العرب" بموقع تويتر: "تأسست الزبارة على يد آل خليفة وشيدوا قلعة فيها بعد نزوحهم من الكويت إلى شبه جزيرة قطر عام 1762، في عهد الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر. نظرا إلى مستوى الثراء الذي بلغه آل خليفة خلال فترة تزيد على 60 عاما من الإقامة في الكويت بحكم انشغالهم في التجارة".

    ويضيف في تغريدة منفصلة: "قام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتشييد قلعة صبحا/مرير وعزز تحصيناتها ببناء الحصون ومن أشهرها قلعتا فريحة وحلوان، وعندما توفي عام 1772 خلفه ابنه خليفة الذي كان محبًا لعلوم الدين واللغة والشعر فاتسعت الزبارة في عهده وقدم إليها العلماء وافتتحت فيها المدارس".

    بينما يقول أحد المستخدمين يحمل اسم "د. عبد الله الشمري": "مسألة الزبارة حسمت بقرار محكمة العدل الدولية، وإحياؤها الآن جزء من الحرب الإعلاميّة التي تكتسح أقطار الخليج منذ اندلاع هذه الأزمة".

    ويضيف آخر يحمل اسم "محمد الشقاء": "لا يزالون يصرخون في كل مكان والحل دائماً وأبداً في الرياض هذا إذا ما غيروا معازيبهم رايهم".

    في حين قال حساب يحمل اسم سفر الهجري": "والله إن من جرَّ #البحرين لهذا الدور المُضحك، يتعمد إهانتها وإذلالها، فلو افترضنا أن #الزبارة_عاصمة_آل_خليفة، فمن لا يستطيع المحافظة على عاصمته ليس كفوا أن يحكم، التاريخ لا يُسترد من خلال مواقع التواصل الإجتماعي".

    "غزو الكويت" يلوح في الأفق

    لم يقتصر الأمر إلى حرب التغريدات عبر موقع تويتر فحسب، بل أعاد الحدث إلى الواجهة سيناريو "غزو الكويت"، إذ كان من أكثر الدوافع والأسباب التى أدت إلى غزو الكويت الخلاف على ترسيم الحدود بين الدولتين.

    وفي هذا الصدد، يقول حساب على موقع فيسبوك يحمل اسم "ياسر أبو هلالة" مدير شبكة قنوات الجزيرة: "مثل هذا العبث هو الذي أدى لغزو الكويت بحجة المحافظة 19 وتدمير العراق، هل تقبل السعودية المطالبة بعودة الحكم العثماني؟ أو عودة المملكة الهاشمية وعاصمتها مكة؟ قطر مثلها كل دول الأمم المتحدة، معترف بها مثل غيرها لا أكثر ولا أقل".

    ومنذ يونيو/حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب قيام الأخيرة بـ"دعم الإرهاب"، وفقاً لتلك الدول، بينما اعتبرت الدوحة الأمر بمثابة "حصار" لها.

    واعتبرت مندوبة قطر في مجلس الأمن أن "هذه الأزمة ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي، فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر، بينت خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول"، حسب تعبيرها.

    وفي أحدث تطورات الأزمة الخليجية، قررت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

    فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة". وقال: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".

    انظر أيضا:

    "جعجعة إعلامية"... الإمارات تعلق على مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية
    الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة"
    قطر تكشف ما حدث لعملتها بعد "الحصار الاقتصادي"
    قطر ترد رسميا على قرار "دول المقاطعة"
    قطر ليست قلقة بشأن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي
    قبل مونديال 2022... قطر تدرس "التجربة الروسية" في التنظيم
    قطر ودول المقاطعة بين دعوات الحوار وتلبية المطالب
    الكلمات الدلالية:
    البحرين, أزمة قطر, حمد بن عيسى آل خليفة, الكويت, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة كرواتية خلال مباراة المنتخب الكرواتي
    أغرب أزياء المشجعين في مونديال روسيا 2018
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك