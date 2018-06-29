عودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم في حمص والغوطة الشرقية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، ألكسي سيغانكوف، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 177 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى منازلهم في محافظتي حمص والغوطة الشرقية، من بينهم أكثر من 280 شخص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز: "عاد 170 شخص إلى ديارهم على مدار اليوم الماضي، في محافظة حمص، و112 شخص إلى الغوطة الشرقية. وبفضل الجهود المبذولة، عاد 70634 شخصًا من سكان الغوطة الشرقية و 10658ومن سكان محافظة حمص إلى منازلهم من مخيمات اللاجئين والمنقولين مؤقتا".

وأضاف سيغانكوف، أنه تم فتح طريق حمص-مصياف، رسميا بمشاركة وزير النقل السوري ورؤساء إدارات الأحياء السكنية بمحافظة حمص.

يذكر أن وكالة "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأنه تم "اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات لاستقبال مئات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية عبر منفذ الزمراني".

وقالت إن "عددا من النازحين السوريين عادوا عبر ​وادي حميد​ باتجاه جرود ​عرسال​ وصولا إلى معبر الزمراني"، مشيرة إلى أنه "بحسب اللوائح فإن 380 ​سوريا​ سيعودون الى بلداتهم في قرى ​القلمون​ وذلك بواسطة سياراتهم الخاصة".