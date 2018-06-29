الكويت: 30 ألف معلم وافد من جنسية واحدة "كلهم دون المستوى"

ناقشت جلسة برلمانية كويتية، ما تعانيه الدولة من الوافدين، معتبرة أن الوافدين تسببوا في مشاكل كثيرة للكويت.

وكشفت صفاء الهاشم، مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، إن هناك 30 ألف معلم وافد ينتمون إلى دولة واحدة "مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب، ولديهم ضعف واضح في اللغة الإنكليزية، الأمر الذي يدلل عليه ضعف مخرجات الثانوية في هذه اللغة"، حسب صحيفة الراى الكويتية.

© AP Photo / Uncredited الكويت... وافد عربي خطير يسقط في قبضة القانون

وطالبت الهاشم بمحاسبة الوزراء المسؤولين عن تنامي عدد الوافدين

واعتبرت الهاشم أن الحكومة الكويتية غير جادة في مسألة "تطبيق سياسات الإحلال وحل مشكلة التوظيف".

وقالت الهاشم إن اللجنة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين.

وتضمنت التعديلات أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته (تقدير جيد) كحد أدنى بدلا من (جيد جدا).

وتابعت صفاء الهاشم "وكأن الكويت ينقصها فاشلون يتدربون على أجساد أبنائها وجعلوا من الكويتيين حقل تجارب".

ويبلغ عدد الكويتيين 30 % من إجمالى عدد السكان، ومن المنتظر أن تصل نسبتهم إلى 50 % من عدد السكان.