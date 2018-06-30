مقتل جندي سعودي وآخر سوداني بعمليتي قنص لـ"أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "أن قناصي جماعة أنصار الله قتلوا يوم الجمعة 29 يونيو/ حزيران، جندياً من الجيش السعودي في مدينة الربوعة بعسير".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحكومة اليمنية: لهذا السبب اتخذنا قرار المواجهة العسكرية

وأشار إلى "مقتل جندي من الجيش السوداني ضمن قوات التحالف بعملية قنص لمسلحي أنصار الله في موقع مجازة بذات القطاع".

ولفت إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعات عسكرية سعودية في رقابتي المسنا والعيروان في عسير، وفي موقع الشرفة وغرب موقع السديس بنجران".

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السعودية مقتل جنديين من الجيش السعودي خلال معارك حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله، وهما: العريف أحمد بن قاسم حجي، الجندي أول حسين بن عبدالله طالع آل جميل الشهري.