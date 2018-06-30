البشير يتوجه لموريتانيا لمناقشة أزمة "البوليساريو"

الخرطوم —سبوتنيك. ويتوجه الرئيس السوداني إلى موريتانيا، اليوم السبت 30 يونيو/حزيران، للمشاركة في القمة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن "القمة الأفريقية، ستبحث أيضا، تنفيذ الإعلان الرسمي للمساواة بين الجنسين في أفريقيا للعام 2017، والأوضاع في فلسطين والشرق الأوسط".
وأضافت الوكالة أن أعمال القمة، لاجتماع الدورة الـ (36)، للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي ناقشت تقارير لجنة الاتحاد الأفريقي، المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد والبرلمان الأفريقي، وعقب اجتماع الممثلين الدائمين، اجتماع المجلس التنفيذي المحضر للقمة.
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