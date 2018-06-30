"من داخل قصر المربع "... صورة نادرة لأول ملك معزول في تاريخ السعودية

ظهر أول ملك سعودي جرى عزله في تاريخ السعودية في صورة نادرة وهو يحمل أحد أبناءه وهم صغار.

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية أُلتقطت الصورة للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بشكل عفوي، عام 1950، داخل قصر المربع بالرياض.

بتعبيرات عفوية.. صور نادرة للملك سعود بن عبد العزيز وهو يحمل أبناءهhttps://t.co/YqdwZ0IDeQ#تاريخ_ال_سعود pic.twitter.com/CC5RdCfvkE — صحيفة صدى (@slaati) June 29, 2018

وتولى الملك سعود بن عبد العزيز الحكم من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1953 إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1964. وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.

ولد سعود بن عبد العزيز في 15 يناير/كانون الثاني 1902، بدولة الكويت وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور. يصادف يوم مولده يوم فتح والده للرياض حيث انتقلت الأسرة إلى الرياض في نفس الأسبوع.

وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة، ليعتبر بذلك أول ملك سعودي جرى عزله من الحكم.