"أنصار الله" يسيطرون على مواقع استراتيجية في جنوب اليمن

استعاد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" السيطرة على مواقع من قبضة قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في محافظة لحج جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "أن مسلحي أنصار الله نفذوا هجوماً على مواقع استراتيجية في مديرية القبيطة شمال لحج، بعد أيام من سيطرة قوات الرئيس هادي عليها بغطاء من طيران التحالف".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحكومة اليمنية: لهذا السبب اتخذنا قرار المواجهة العسكرية

وأكد المصدر أن "مقاتلي أنصار الله تمكنوا خلال الهجوم من السيطرة على مرتفعات مطلة على مفرق الخميس بمديرية القبيطة".

وأضاف "طيران التحالف شن غارتين على مديرية القبيطة وسط تحليق مستمر".

وكان الجيش اليمني أعلن، الخميس، سيطرة قواته على أكثر من 95% من مناطق مديرية القبيطة شمال لحج، حيث استعاد جبل الركيزة ونجد قفيل الذي يطل على الخط الرئيسي بين محافظتي لحج وتعز، ومناطق شرار والركب والخياشن غرب القبيطة.