الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في جنوب سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غرب سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان على موقعها: أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غرب سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

© Sputnik . Morad saeed واشنطن تعلق على بدء عملية الجيش السوري ضد الإرهاب جنوبا

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد ، كان قد تعهد في وقت سابق، بتحرير جنوب سوريا، والمنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن. وصعد الجيش السوري من عملياته في هذه المنطقة خلال الأسبوعيين الماضيين.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في تموز/ يوليو 2017، تم إعلان اتفاق حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، بين كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية لمحادثات "أستانا".