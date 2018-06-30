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11:33 30 يونيو/ حزيران 2018
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    دونالد ترامب

    صحيفة تتحدث عن سر الرسالة القوية التي وجهها قادة عرب إلى ترامب

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم العربي
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    قالت تقارير صحفية عديدة إن قادة عرب وجهوا رسالة قوية إلى ممثلي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن خطة يعدها، ووصفوها بأنها يمكن أن "تزعزع الاستقرار الإقليمي للمنطقة بأسرها".

    ونشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كواليس المناقشات والمفاوضات، التي أجراها ممثلي ترامب، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بشأن التسوية للقضية الفلسطينية، ما يعرف باسم "صفقة القرن".

    مدينة القدس
    © Sputnik . Boshra Al-Futiani
    صحيفة تتحدث عن كواليس الاجتماع السري للملك والحوافز السعودية وخطة "ناقل الأسرار"
    ونقلت "هاآرتس" تصريحات عن مسؤولين فلسطيينيين أن المناقشات مع بعض قادة الدول العربية تضمنت توجيه رسائل قوية إلى الولايات المتحدة وترامب بأن أي خطة سلام في الشرق الأوسط لا تلبي التوقعات الفلسطينية، يمكن أن تزعزع الاستقرار الإقليمي للمنطقة بأسرها.

    وطالب قادة الدول العربية بالامتناع عن كشف كافة بنود وتفاصيل "خطة القرن"، بحسب ما قاله المسؤولين الفلسطينيين للصحيفة العبرية.

    وقال أحد كبار المسؤولين: "ممثلو الدول العربية حذروا أعضاء الوفد الأمريكي من أن تداعيات الكشف عن خطة القرن قد تكون وخيمة على كل الشرق الأوسط".

    وتابع "كما أبلغ القادة العرب الإدارة الأمريكية بأن بلدانهم تتعامل مع تحديات داخلية لا تقل خطورة عن الحرب في سوريا أو التدخل الإيراني في المنطقة".

    ومضى بقوله:

    مصر مثلا تواجه تحديات داخلية عديدة بجانب مكافحتها للإرهاب في سيناء، كما تتعامل الأردن مع صعوبات عديدة على الجبهة الداخلية، وتداعيات الحرب في سوريا لا تبسط الأمور بالنسبة لها.

    واستطرد "كما أن السعودية تواجه تحديات مختلفة فيما يتعلق بالحرب على اليمن ومواجهة النفوذ الإيراني، والإعلان عن خطة القرن بدون القدس وبدون حق عودة اللاجئين، سيكون بمثابة زلزال من شأنه أن يقوض الاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يكون أحد مستعدا لمثل هذا الأمر حاليا".

    رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017
    © AP Photo / Andrew Harnik
    صحيفة: بالتزامن مع انزعاج الملك... مصر ترفض "صفقة القرن"
    وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، قد نشرت تقريرا، كتبه الكاتب والمحلل الإسرائيلي البارز، تسيبي بارائيل، نقلت فيه عن مصادر وصفتها بـ"العربية المطلعة على المفاوضات" حول "صفقة القرن"، التي يجهزها كوشنر "لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، والتي قالت إن مصر تصر في تلك الصفقة على أن تكون "القدس الشرقية" هي عاصمة دولة فلسطين.

    وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشماليها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.

     

    انظر أيضا:

    صحيفة إسرائيلية: "صفقة القرن" تفجر خلافا بين نتنياهو وحكومته المصغرة
    آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة وغزة رفضا لـ"صفقة القرن"
    قناة إسرائيلية: ابن سلمان التقى نتنياهو في الأردن لمناقشة "صفقة القرن"
    صحيفة: طاقم المفاوضات الأمريكي يخفض من توقعات نجاح "صفقة القرن"
    محلل سعودي يوضح موقف الرياض من "صفقة القرن"
    صحيفة إسرائيلية تكشف أسماء أربع دول عربية قبلت بـ"صفقة القرن"
    مسؤول أمريكي يحذر من اضطرابات في الأردن بسبب "صفقة القرن"
    قيادي في "حماس" يكشف الدول العربية التي رفضت "صفقة القرن"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القدس, أخبار فلسطين, مفاوضات السلام, صفقة القرن, البيت الأبيض, جاريد كوشنر, جيسون غرينبلات, دونالد ترامب, السعودية, القدس, إيران, اليمن, إسرائيل, فلسطين, الأردن, سوريا, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
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