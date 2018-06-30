العبادي يتعهد بملاحقة الخلايا المتبقية من الإرهاب وقتلها

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في كلمته، في احتفالية ذكرى ثورة العشرين، اليوم السبت "سنلاحق الخلايا المتبقية من الإرهاب في جحورها وسنقتلها".

وأضاف العبادي "لا يحق لأحد أن يُضيّع الإنجاز المتحقق بعد أن انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا"، متابعا "أدعو الجميع للتوحد وأن لا يحاول الأعداء تفرقتنا".

وأكد العبادي "مثلما انتصرنا وحررنا أراضينا بتوحدنا، نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة".

MOADH AL-DULAIMI العراق يعدم 12 مدانا بالإرهاب بعد دعوة العبادي للقصاص الفوري

وشهد العراق أزمة الأسبوع الماضي بعد نجاح عناصر إرهابية باختطاف مجموعة من المواطنين من كربلاد، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء الماضي، العثور على جثث 8 من المختطفين أعدمهم تنظيم "داعش" على طريق ديالى كركوك، شمالي البلاد.

من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس الأول الخميس، قصف طيران التحالف لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أسفرت عن مقتل مجموعة من قيادات التنظيم.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويكرر تنظيم "داعش"، بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.