الجيش الليبي يستعد للتصدي لأي محاولة لانتهاك السيادة في الجنوب الليبي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم السبت 30 يونيو/حزيران، استعداد قوات الجيش للتصدي إلى أي محاولة لانتهاك السيادة الليبية، مشيرةً إلى أن إيطاليا تسعى لإنشاء قوات عسكرية في الجنوب الليبي.

بنغازي- سبوتنيك. أكد المتحدث باسم القوات الليبية المسلحة عميد أحمد المسماري، استعداد الجيش للتصدي لأي "محاولة لانتهاك السيادة الليبية"، مشيرا إلى أن "أطراف خارجية مثل إيطاليا، تسعى لإنشاء قوات عسكرية في الجنوب الليبي، وتحديدا في مدينة غات"، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi قرقاش: تحرير درنة الليبية خطوة للقضاء على الإرهاب

وأضاف المسماري أن "تواجد قوات إيطالية في الجنوب، جاء على خلفية توقيع رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج اتفاقيات مع الجانب الإيطالي، دون الرجوع إلى مجلس النواب ولجنة الأمن القومي في البرلمان ليتم اعتمادها في المجلس".

وحذر المتحدث الرسمي باسم القوات الليبية المسلحة من "أي تدخل بالسيادة الليبية"، مؤكداً أن "الجيش والبرلمان سيقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تدخل.

وأشار إلى أن "اختيار غات ربما جاء نظراً لموقعها الجغرافي، إلى جانب أهميتها الاقتصادية، نظراً لاحتوائها على الذهب واليورانيوم والمعادن". وفقاً لوكالة الأنباء الليبية

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي قد حذرت، أمس الجمعة 29 يونيو/ حزيران، من نية أطراف دولية الوجود عسكريا جنوبي البلاد تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هناك معلومات ترد عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.