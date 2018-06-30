الجيش التركي يعلن "تحييد" 4 من حزب العمال الكردستاني بغارات شمالي العراق

أعلن الجيش التركي تحييد 4 مسلحين في غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان اليوم السبت "نفذت المقاتلات التركية غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة أفاشين- باسيان شمالي العراق".

© REUTERS / Asmaa Waguih تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني بغارات تركية

وأضاف البيان "تمكنت المقاتلات من تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني".

وكان الجيش التركي أعلن، أمس الجمعة، تحييد 56 عنصرا بينهم قيادي من حزب العمال الكردستاني خلال عملياته داخل وخارج البلاد.

وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية، في شمالي العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وتقول أنقرة إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية "مؤقتة" في شمالي العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في وقت سابق أنه "لا يوجد أي تنسيق بين الحكومة العراقية وأنقرة بشأن العمليات العسكرية الجارية على الحدود".

وأعلنت أنقرة مطلع حزيران/ يونيو الجاري توغل جيشها شمالي العراق؛ لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".