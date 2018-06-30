بيان سعودي لم يشر إلى الاتفاق على زيادة إنتاج النفط التي تحدث عنها ترامب

صدر بيان رسمي للملكة العربية السعودية لم يشر إلى الاتفاق على زيادة إنتاج النفط السعودي التي أشار لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.

© AP Photo / Fernando Llano بعد ضغوط أمريكية... الهند تستعد لخفض واردات النفط الإيراني

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان والرئيس ترامب أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وذكرت "رويترز" أن البيان لم يشر إلى الاتفاق على زيادة إنتاج النفط السعودي التي أشار لها ترامب في تغريدته اليوم على تويتر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الرئيس ترامب إن الملك سلمان وافق على طلبه بزيادة إنتاج السعودية من النفط 2 مليون برميل بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا.

وغرد ترامب على مدونته في "تويتر" قائلا: "تحدثت للتو مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا، وطلبت من السعودية أن تزيد إنتاجها من النفط حوالي 2 مليون برميل لتعويض الفرق، وهو وافق".