بيان سعودي لم يشر إلى الاتفاق على زيادة إنتاج النفط التي تحدث عنها ترامب

وذكرت "رويترز" أن البيان لم يشر إلى الاتفاق على زيادة إنتاج النفط السعودي التي أشار لها ترامب في تغريدته اليوم على تويتر.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الرئيس ترامب إن الملك سلمان وافق على طلبه بزيادة إنتاج السعودية من النفط 2 مليون برميل بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا.
وغرد ترامب على مدونته في "تويتر" قائلا: "تحدثت للتو مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا، وطلبت من السعودية أن تزيد إنتاجها من النفط حوالي 2 مليون برميل لتعويض الفرق، وهو وافق".
Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018
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