قوات الرئيس هادي تواصل تقدمها العسكري في لحج

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله "الجيش نفذ اليوم السبت هجوما من ثلاثة محاور على مواقع المليشيا الحوثية في المرتفعات الجبلية المحيطة بالخط العام الرابط بين الشريجة وبيت حاميم من جهة الراهدة".
ولفت المتحدث إلى أن "الهجوم اعتمد على تكتيك تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية الحوثية في المنطقة المتاخمة للراهدة، وذلك في إطار العملية العسكرية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مختلف جبهات لحج ذات الصلة لفك الحصار عن تعز".
وكانت قوات الرئيس هادي أطلقت عملية عسكرية قبل أيام لتحرير مناطق بشمالي لحج، كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب النقيب.
ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات برية وجوية دعما لقوات الرئيس هادي منذ 26 آذار/مارس 2015.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.
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