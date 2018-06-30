قوات الرئيس هادي تواصل تقدمها العسكري في لحج

شنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة السعودية هجوماً على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله "الجيش نفذ اليوم السبت هجوما من ثلاثة محاور على مواقع المليشيا الحوثية في المرتفعات الجبلية المحيطة بالخط العام الرابط بين الشريجة وبيت حاميم من جهة الراهدة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يسيطرون على مواقع استراتيجية في جنوب اليمن

وأضاف المتحدث "عدد من عناصر المليشيا لقوا حتفهم بينهم قناصة كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وترابية في تبة النهدين والسلسة الجبلية الممتدة من شرق بيت حاميم إلى مدخل مدينة الراهدة".

ولفت المتحدث إلى أن "الهجوم اعتمد على تكتيك تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية الحوثية في المنطقة المتاخمة للراهدة، وذلك في إطار العملية العسكرية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مختلف جبهات لحج ذات الصلة لفك الحصار عن تعز".

وكانت قوات الرئيس هادي أطلقت عملية عسكرية قبل أيام لتحرير مناطق بشمالي لحج، كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب النقيب.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات برية وجوية دعما لقوات الرئيس هادي منذ 26 آذار/مارس 2015.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.