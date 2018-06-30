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    الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

    جامعة فلسطينية في غزة تمنح أمير قطر شهادة دكتوراة فخرية

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    منحت جامعة حكومية فلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شهادة دكتوراة فخرية "تقديرا لدعمه للشعب الفلسطيني في عدة مجالات".

    وسلم رئيس جامعة الأقصى في غزة كمال الشرافي، شهادة الدكتوراة الفخرية للسفير القطري محمد العمادي (رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) خلال زيارته للجامعة اليوم.

    وقال الشرافي: نقدم شهادة الدكتوراة الفخرية للأمير تميم وفاء لقطر حكومة وشعبا، ولوقوفها إلى جانب شعبنا في حصاره، وتقديمها هذه المشاريع الإغاثية"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

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    وأضاف: "قيمة ما حصلت عليه الجامعة من المنحة القطرية لتحرير شهادات الطلبة المحتجزة، لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المستحقة، 540 ألف دولار".

    وأشار الشرافي أن هذه المرة الثانية التي تقدم فيها قطر منحا للطلبة.

    من جانبه، أعلن السفير القطري محمد العمادي تقديم منحة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار، لدعم طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في دفع الرسوم الدراسية المستحقة عليهم.

    وقال العمادي في كلمة له خلال حفل إعلان المنحة في جامعة الأقصى: "دولة قطر خصصت مبلغ 2.5 مليون دولار لطلبة الجامعات غير القادرين على تسديد الرسوم الدراسية".

    وأضاف: "من دواعي الاعتزاز والفخر أن دولة قطر كانت وما تزال داعمة لقطاع غزة عبر مشاريع حيوية وخدماتية ساهمت في تشغيل آلاف الخريجين والعمال، لتخفيف نسب البطالة".

    وتقدم قطر العديد من المنح المالية لسكان قطاع غزة، تنوعت بين إغاثية وتعليمية وتنموية وبنى تحتية وإسكانية.

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    الكلمات الدلالية:
    دكتوراه فخرية, تميم بن حمد آل ثاني, قطر, غزة, فلسطين
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