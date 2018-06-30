القوات الحكومية اليمنية تتقدم 30 كم في الحديدة وتقترب من مركز التحيتا

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، إن "ألوية العمالقة والمقاومة الشعبية شنت، اليوم السبت 30 يونيو/ حزيران، هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق القريبة من مركز مديرية التحيتا".

وأشار إلى أن "معارك عنيفة تركزت في المزارع والمناطق المستوية في السويق والمغرس والمدمن، لتتوسع في العمق باتجاه مركز التحيتا".

© REUTERS / قوات الرئيس هادي تواصل تقدمها العسكري في لحج

وأكد "تقدم القوات أكثر من 30 كيلو متراً في التحيتا، وأن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على أسر 12 آخرين".

وأضاف أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات إماراتية عاملة ضمن قوات التحالف العربي، تنفذ عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتا وبيت الفقية والدريهمي".

وتابع: "شن مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد الساحل الغربي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.