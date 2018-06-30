السيسي يطالب المصريين بالصبر على التقشف و"الفخر" بما تحقق

حث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المواطنين المصريين، اليوم السبت 30 يونيو/جزيران الجاري، على مواصلة تحمل الإصلاحات الاقتصادية وتدابير التقشف، بما في ذلك موجة حديثة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وجاءت تصريحات السيسي، في خطاب متلفز، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو/حزيران، والتي أدت إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد مرور عام من حكمه البلاد، وتنصيب السيسي رئيسا في انتخابات دستورية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال السيسي في خطابه إن الإصلاحات التي بدأت بعد توليه منصبه في عام 2014 وضعت مصر على "المسار الصحيح"، وحثت المواطنين على "الشعور بالفخر"، لما حققته البلاد حتى الآن، فيما يتعلق بالأمن ومكافحته للإرهاب والاقتصاد.

وأشار السيسي بالتحديد إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 44 مليار دولار.

نص كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيوhttps://t.co/YuL5xWQZKd pic.twitter.com/7oc9Jm5p5T — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 30, 2018

وقال إن الإصلاحات ستحفز النمو الاقتصادي بأكثر من 7 % في السنوات القادمة، مضيفا أن "هذا سيغير واقع الحياة في كل أرجاء مصر".

واعترف السيسي في خطاب السبت، بأن الإصلاحات كان من الصعب تحملها، ولكنه أكد أنها طال انتظارها وأصبحت "حتمية".

وقال: "طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس ويسبب الكثير من المعاناة، لكن ما من شك في أن المعاناة الناجمة عن غياب الإصلاح أسوأ بكثير".

وأشاد السيسي بالجهود التي تبذلها قوات الأمن لوقف التشدد الإسلامي، الذي صعد منذ الإطاحة بمحمد مرسي في عام 2013.