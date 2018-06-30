السعودية ترد رسميا على فيديوهات تعاطي المخدرات

علقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، على مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا وتبين أنها لمدمنى مخدرات.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن جميع مدن ومحافظات المملكة السعودية خاضعة لمتابعة الجهات الأمنية، حسب صحيفة سبق السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن ما زعم عن عدم وجود الجهات الأمنية في أحد أحياء الرياض "غير حقيقي".

وتابع المتحدث أن ما زعم عن عدم وجود تغطية أمنية غير صحيح، "تخضع كل الأحياء في جميع المدن والمحافظات لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات".

تقرير مصور عن المخدرات في العاصمة السعودية أعده صحفي متطوع شاهده حتي النهاية وقل الحمدلله علي العافية pic.twitter.com/iFzyU94Xxb — #تيسير#الأحوازي..ناشط في حقوق الإنسان و ناشط سياسي (@HayYagoob) June 30, 2018

وأضاف المتحدث الرسمي أن المواقع التى تمثل بيئة محتملة لممارسة أية نشاطات مخالفة للأنظمة "بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، وتتعامل الجهات الأمنية مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات".

وطالب المتحدث الرسمي لمديرية مكافحة المخدرات وسائل الإعلام "لتعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني، وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وكان صحفي سعودي نشر فيديو عن "انتشار المخدرات بين السعوديين"، كاشفا عن أماكن تواجد المدمنين ومروجي المخدرات وأن بعض المدمنين يأتون إلى الحي "رغم وجودهم في مستشفيات ومراكز علاج المخدرات"، حسب إرم نيوز.

تقريرمصور خطير عن المخدرات في العاصمة السعودية أعده صحفي متطوع شاهده حتي النهاية وقل الحمدلله علي العافية pic.twitter.com/zFMn2JFVYS — أمير حسان (@Ml4c0QhOJd2Ke74) June 30, 2018

​تقرير مصور عن المخدرات في العاصمة السعودية أعده صحفي متطوع شاهده حتي النهاية وقل الحمدلله علي العافية pic.twitter.com/iFzyU94Xxb

— #تيسير#الأحوازي..ناشط في حقوق الإنسان و ناشط سياسي (@HayYagoob) June 30, 2018

ونشر حساب على موقع تويتر يحمل اسم "حى النسيم بالرياض" تقارير مصورة عن المخدرات في العاصمة السعودية.