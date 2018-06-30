التحالف العربي: دخول سفينة مساعدات تركية لميناء الصليف غربي اليمن

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يسيطرون على مواقع استراتيجية في جنوب اليمن

القاهرة — سبوتنيك . أعلن التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" باليمن عن دخول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء الصليف الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي البلاد.

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف إعلانه "دخول السفينة التركية "إنس إنبولو" ميناء الصليف لتفريغ حمولتها"، مشيرا إلى أن "السفينة التركية كانت قد تعرضت لهجوم من الميليشيا الحوثية".

وتابع التحالف أنه تم "تقديم تسهيلات إصلاح أضرار السفينة التركية تم بميناء جازان جنوب غربي السعودية".

وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله" اتهمت في 10 مايو/أيار طيران التحالف باستهداف الباخرة التركية في المياه الدولية وإجبارها على التوجه إلى ميناء جيزان بعد أن كانت على بعد 80 ميلا من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن لتفريغ 49770 طنا من القمح.

يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية؛ وتسببت العمليات العسكرية في تعطيل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة، حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها باءت بالفشل.