في واقعة نادرة... أمير سعودي ينضم إلى موجة غضب تجتاح المملكة

غرد الأمير السعودي، سعود محمد العبد الله الفيصل، شاكيا ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعقار خاص به.

وكتب الفيصل: "فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان، كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألف؟!".

وأوضح الفيصل في ردوده على المتابعين، أنه يقوم بدفع فواتيره بنفسه، ولا تتحملها الدولة مثلما كما كان يحدث في السابق.

فيلا ٤٠٠ متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها ٢١ الف؟؟

#فاتوره_الكهرباء — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) June 29, 2018

وكان الملك سلمان، قد أصدر أمرا ملكيا ينص على وقف تحمل الدولة سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء.

واندلعت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون سعوديون عن غضبهم من ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية لشهر يونيو/حزيران الجاري، والتي تضم التعريفة والأسعار الجديدة.

ودشن مغردون سعوديون هاشتاغ "#فاتوره_الكهرباء"، الذي تصدر قائمة الأكثر رواجا على "تويتر" في السعودية، إذ حصد أكثر من 82 ألف تغريدة.