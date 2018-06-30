شركة الكهرباء السعودية توضح حقيقة معاقبتة عملائها بهذه الطريقة

انتشرت مزاعم مؤخرا، من جانب بعض عملاء شركة الكهرباء السعودية، بأنها تحظرهم على "تويتر".

وأشار عملاء الشركة إلى أنهم تعرضوا للحظر من على حسابها على موقع التغريدات الشهير، كنوع من العقاب لهم، ولرفضها التعرض للانتقادات من جانبهم، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء في المملكة.

وغردت شركة الكهرباء السعودية في بيان رسمي، أنه "لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل".

تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل. pic.twitter.com/xu9ih62Tcz — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 29, 2018

​وأثار غلاء أسعار الكهرباء في المملكة العربية السعودية، موجة غضب بين السعوديين، عبروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.