"الكويت تهدد"... الحوثي يتحدث عن "ابتزاز" سعودي للكويت ويكشف ما ينتظره شعبها

علقت جماعة "أنصار الله" في اليمن، على العلاقات السعودية الكويتية في ظل الأزمة التى تشهدها دول الخليج.

وقال رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: "السعودية ترى نفسها صاحبة منّة على الكويت التي تشارك السعودية كل قضية وإن خالفت سياستها بدل الاحتواء تبتز الكويت وتقايض بحقلها النفطي".

وأضاف عبر حساب يحمل اسمه على موقع تويتير: "بات المواطن الكويتي يشعر بغضب من السخرية والتجاهل السعودي ويترقب خطوات أقلها مصير قطر أو الإذعان لجميع المطالب ليبقى لا تعدم الخرقاء علة.. #الكويت_تهدد".

#السعودية ترى نفسهاصاحبةمنه على الكويت

التي تشارك السعوديةكل قضيةوان خالفت سياستهاوبدل الاحتوى#تبتز_الكويت وتقايض بحقلهاالنفطي

حتى بات المواطن الكويتي يشعر بغضب من السخريةوالتجاهل السعودي ويترقب خطوات اقلهامصير #قطر

اوالاذعان لجميع المطالب

ليبقى لا تعدم الخرقاءعلة#الكويت_تهدد — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 30, 2018

وتواجه السعودية والكويت صعوبات بشأن حقوق تشغيل حقل النفط الواقع في المنطقة المحايدة بين الدولتين.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل.

وأضاف الفالح في أعقاب انتهاء اجتماع منظمة أوپيك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، إن شركة أرامكو السعودية ستزيد طاقة الإنتاج، مشيرا إلى أن السعودية ستضيف مئات آلاف البراميل إلى السوق بدءا من يوليو/حزيران، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.