نتيجة الدور الكبير لمصر وقطر... حماس تعلن عن قرب "صفقة" تخص قطاع غزة

أعلن القيادي في حركة "حماس"، أحمد يوسف، أنه من المنتظر أن تشهد الأمور "انفراجة قريبة" بشأن قطاع غزة، في ظل العديد من المبادرات المطروحة والتي تلعب مصر وقطر دورا كبيرا فيها.

وأشار يوسف إلى أن "حماس" تدرس مبادرات ومشاريع، تهدف لإنهاء كامل ونهائي للحصار المفروض على القطاع من جانب سلطات الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، وأوضح يوسف أنه تم عرض صفقات ومبادرات من الأمم المتحدة ومصر وقطر على حماس، بهدف "منع أي مواجهة محتملة مع إسرائيل وإيقاف مسيرات العودة".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa صحيفة عبرية: الوضع على حدود غزة "أحمر قاتم"

وشدد يوسف على أن حركة حماس في حال وافقت على أي صفقة مقبلة، لن تتخلى عن إي من ثوابت القضية الفلسطينية، مضيفا أن الحركة لن تقبل بدولة بغزة ولادولة بدون غزة ولن تتجاوز عن قضية القدس واللاجئين، مؤكدا أن أية مبادرة يشترط فيها تقديم تنازلات سياسية، لن تقبل.

ونفى يوسف قرب إنجاز صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، قائلا: "كل ما يطرح يكون في السياق العام، ولاتوجد صفقة حقيقية ولا إجراءات جدية في هذا الملف".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد قالت إن خطة التسوية الأميركية المنتظرة للقضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن تحولت إلى صفقة غزة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.