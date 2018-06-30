نتيجة الدور الكبير لمصر وقطر... حماس تعلن عن قرب "صفقة" تخص قطاع غزة

وأشار يوسف إلى أن "حماس" تدرس مبادرات ومشاريع، تهدف لإنهاء كامل ونهائي للحصار المفروض على القطاع من جانب سلطات الجيش الإسرائيلي.
ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، وأوضح يوسف أنه تم عرض صفقات ومبادرات من الأمم المتحدة ومصر وقطر على حماس، بهدف "منع أي مواجهة محتملة مع إسرائيل وإيقاف مسيرات العودة".
ونفى يوسف قرب إنجاز صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، قائلا: "كل ما يطرح يكون في السياق العام، ولاتوجد صفقة حقيقية ولا إجراءات جدية في هذا الملف".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد قالت إن خطة التسوية الأميركية المنتظرة للقضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن تحولت إلى صفقة غزة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.
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