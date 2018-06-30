ضبط قيادي من "داعش" في عملية عسكرية للبيشمركة وقوات التحالف

© AP Photo / Ali Abdul Hassan "سبوتنيك" تكشف تفاصيل مجرزة لـ"داعش" بحق عراقيين ومفاوضات لمبادلتهم بداعشيات

قال مصدر مسؤول في إقليم كردستان العراق، إن قوات البيشمركة و قوات التحالف المتواجدة بالعراق، بدأت عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم " داعش " الإرهابي، وتم خلالها ضبط قيادي كبير بالتنظيم.

وتابع المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 30 يونيو/ حزيران، أن "العملية المشتركة بدأت في الساعات الأولى من فجر اليوم في جبل قراجوخ قرب مخمور أدت إلى قتل أعداد كبيرة من عناصر "داعش" والقبض على القيادي الكبير".