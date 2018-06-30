القوات العراقية تتلف المزيد من بقايا أسلحة "داعش"

أتلفت القوات العراقية، اليوم السبت، 30 يونيو/حزيران، المزيد من بقايا أسلحة تنظيم "داعش"الإرهابي، في أبرز المدن التي كانت تحت سطوته قبل نحو أربعة أعوام، في شمال وشرق البلاد، وغربها.

وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، وبالتعاون مع لواء المشاة 52 في الفرقة نفسها وبمعلومات استخبارية دقيقة تنفذ حملة بحث وتفتيش عن مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في جزيرة الكرمة، بمحافظة الأنبار، غربي العراق".

© AP Photo / القوات العراقية تدمر مخلفات "داعش" وعبواته المزروعة بين الدور والقبور

وأضاف رسول أن المفارز "ضبطت خلال الحملة، 13 سبطانة رشاشة من عيار 5,12، بالإضافة إلى بندقية نوع "كلاشنيكوف".

ونجحت المفارز الهندسية التابعة للفرقة المذكورة، من تدمير هذه الأسلحة والمخلفات، حسبما ذكر رسول.

وأكد رسول، في بيان آخر، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تعثر على 4 عبوات ناسفة في قضاء "تلعفر"، شمال غرب العراق، وقد تم إتلافها موقعيا.

وأشار إلى أن قوة من قيادة عمليات ديالى، شرقي البلاد، عثرت على 4 قنابل هاون تالفة عيار 60 ملم في قرية" نهر جلوب"، كما ألقت القبض على متهم في ناحية الوجيهية.

واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بشروع القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الانبار، والقطعات الملحقة بها بتفيش منطقتي " الكسارات وبني زيد " من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.