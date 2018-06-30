رسالة عاجلة من "أنصار الله" إلى حسن نصر الله

وجه المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وعبرت "أنصار الله" عن شكرها "لمواقف نصر الله الشجاعة ومساندته الدائمة وتضامنه الصادق مع شعبنا المظلوم".

© AFP 2018 / Patrick BAZ حسن نصر الله يكشف عن "فضيحة" عسكرية للتحالف في اليمن

وقال المكتب السياسي في رسالته والتي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منها: "نقدر عاليا مواقف سماحته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من ظلم الأقربين وبغي المعتدين".

وتابع بيان المكتب: "نؤكد لكم أن شعبنا يعتز ويفتخر باهتمامكم للشأن اليمني ومتابعة أحداثه وقضاياه".

وأضاف البيان: "أن شعبنا اليمني يعتبر معركته إنما هي مع عملاء الصهاينة وسماسرة صفقة القرن المشؤومة، فمعركتنا لم تعد معركة اليمن لوحده وإنما هي معركة من معارك يرتسم عليها مستقبل المنطقة".

ولفت المكتب السياسي لـ"أنصارالله"، إلى أن معركة اليمن اليوم يرتسم عليها مستقبل القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مفترق طريق.