رسالة عاجلة من "أنصار الله" إلى حسن نصر الله

وعبرت "أنصار الله" عن شكرها "لمواقف نصر الله الشجاعة ومساندته الدائمة وتضامنه الصادق مع شعبنا المظلوم".
وتابع بيان المكتب: "نؤكد لكم أن شعبنا يعتز ويفتخر باهتمامكم للشأن اليمني ومتابعة أحداثه وقضاياه".
وأضاف البيان: "أن شعبنا اليمني يعتبر معركته إنما هي مع عملاء الصهاينة وسماسرة صفقة القرن المشؤومة، فمعركتنا لم تعد معركة اليمن لوحده وإنما هي معركة من معارك يرتسم عليها مستقبل المنطقة".
ولفت المكتب السياسي لـ"أنصارالله"، إلى أن معركة اليمن اليوم يرتسم عليها مستقبل القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مفترق طريق.
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