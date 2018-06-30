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22:08 30 يونيو/ حزيران 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    "السيد كل شيء"... وكالة أمريكية تكشف سر صعود محمد بن سلمان

    © REUTERS / Charles Platiau
    العالم العربي
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    سلطت وكالة بلومبرغ - Bloomberg الأمريكية الضوء على رحلة محمد بن سلمان للوصول إلى مكانة جعلته القائد الفعلي للمملكة.

    وفي تقريرها الذي جاء بعنوان" ولي العهد الشاب الذي يقود السعودية"، رصدت مراحل صعود ابن سلمان، ليصبح القائد الفعلي.

    ووصف التقرير ولي العهد السعودي بأنه أقوى شاب في الشرق الأوسط.

    ويقول التقرير إن ولي العهد، لم ينتظر دوره لتولي مقاليد الحكم في السعودية، لإحداث تغييرات جذرية في بلاده.

    سر صعود ابن سلمان

    أحدث ابن سلمان صدمة في منطقة الشرق الأوسط بأثرها، وبحسب "بلومبيرغ"،  حصل على تعليمه في السعودية، خلافا لأشقائه.

    يقول غلين غاري، رئيس مكتب بلومبرج في المملكة العربية السعودية:

    لقد كان إلى جانب والده منذ طفولته، لذلك فهو يفهم كيف تسير الأمور في العائلة المالكة، من كتاب العائلة الداخلي.

    ففي 2015 تولى والده الحكم في السعودية، ومنح نجله المفضل، سلطات غير مسبوقة، في الحكومة. وبعدها أصبح ولي العهد يعرف بلقب "السيد كل شيء".

    القائد الفعلي للمملكة

    يقول كراي: "هذا الرجل يُعرِّف نفسه بأنه قائد الدولة على الرغم من أن والده لا يزال في سدة الحكم".

    ولقد نأى ولي العهد، البالغ من العمر 32 عام، بنفسه عن الإسلام المتشدد من خلال عدد من الإصلاحات التي جاء على رأسها إصلاحات تتعلق بالمرأة. كما بدأ في تغيير سياسة بلاده في الاعتماد على النفط، بحسب بلومبيرغ.

    وتطرق التقرير أيضا إلى الإصلاحات التي بدأ بها ولي العهد، بداية من الإصلاحات الاقتصادية، مرورا بفرض ضرائب جديدة، فضلا عن حملته ضد الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية, السعودية
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