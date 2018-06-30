الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى قبول نتائج إعادة فرز الأصوات

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم السبت، الكتل السياسية العراقية إلى قبول الإعادة المزمعة لفرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، محذرا من إدخال البلاد في أزمات، ومؤكدا دعم الرئاسة للإجراءات القضائية الخاصة بنتائج التصويت.

بغداد — سبوتنيك وقال معصوم في بيان، صدر بمناسبة إعلان البرلمان العراقي لانتهاء دورته النيابية: "‎تحث رئاسة الجمهورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بذل قصارى جهودها لإكمال إجراءاتها القانونية الضامنة للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وتدعو القوى السياسية والمواطنين إلى التزام أقصى درجات اليقظة والتحلي بأعلى درجات المسؤولية لتجنيب البلاد أية مشاكل أو أزمات قد تضر بالمصالح الوطنية العليا خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وتصديق المحكمة الاتحادية عليها تمهيدا لمباشرة مجلس النواب بدورته الرابعة المقبلة صلاحياته ومهامه الدستورية".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye عمليات للقضاء على "داعش" بين العراق وثلاث دول

وأضاف البيان: "تهيب رئاسة الجمهورية بالكتل السياسية القبول بنتائج الفرز والعد اليدوي المقرر من المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجوب التزام كافة الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية الخاصة بانعقاد الجلسة البرلمانية الأولى الكفيلة بانتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي يقرها الدستور".

وتابع:

إذ تدعم رئاسة الجمهورية قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين القضاة وإجراءاتهم لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فإنها تدعو الكتل الرئيسية إلى اجتماع يعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها، واحترام إرادة الشعب في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.

وأعلن البرلمان العراقي رسميا، مساء اليوم السبت، انتهاء دورته البرلمانية بعد إخفاق في التوصل لقرار بتمديد عمر المجلس في خضم إجراءات لتصويب العملية الانتخابية للبرلمان شملت قرارا بإعادة فرز الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قال مصدر برلماني في تصريحات للصحفيين إن "رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في خروق الانتخابات، النائب عادل نوري، قال للنواب إن اللجنة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

يذكر أن البرلمان العراقي صوّت، في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إعادة العد والفرز يدويا، كما قرر انتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات التي جمّد عملها إلى حين ظهور النتائج بعد العد والفرز، والتحقق من ادعاءات التلاعب والتزوير.

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، وهي الأولى منذ إعلان الهزيمة على تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017. وأثار اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى انتقادات وجدلا كبيرا عقب إعلان النتائج.