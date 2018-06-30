الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى قبول نتائج إعادة فرز الأصوات

بغداد — سبوتنيك وقال معصوم في بيان، صدر بمناسبة إعلان البرلمان العراقي لانتهاء دورته النيابية: "تحث رئاسة الجمهورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بذل قصارى جهودها لإكمال إجراءاتها القانونية الضامنة للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وتدعو القوى السياسية والمواطنين إلى التزام أقصى درجات اليقظة والتحلي بأعلى درجات المسؤولية لتجنيب البلاد أية مشاكل أو أزمات قد تضر بالمصالح الوطنية العليا خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وتصديق المحكمة الاتحادية عليها تمهيدا لمباشرة مجلس النواب بدورته الرابعة المقبلة صلاحياته ومهامه الدستورية".
وتابع:
إذ تدعم رئاسة الجمهورية قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين القضاة وإجراءاتهم لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فإنها تدعو الكتل الرئيسية إلى اجتماع يعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها، واحترام إرادة الشعب في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.
وأعلن البرلمان العراقي رسميا، مساء اليوم السبت، انتهاء دورته البرلمانية بعد إخفاق في التوصل لقرار بتمديد عمر المجلس في خضم إجراءات لتصويب العملية الانتخابية للبرلمان شملت قرارا بإعادة فرز الأصوات.
وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قال مصدر برلماني في تصريحات للصحفيين إن "رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في خروق الانتخابات، النائب عادل نوري، قال للنواب إن اللجنة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".
فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، وهي الأولى منذ إعلان الهزيمة على تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017. وأثار اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى انتقادات وجدلا كبيرا عقب إعلان النتائج.
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