تسجيل
22:08 30 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الانتخابات البرلمانية في العراق

    الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى قبول نتائج إعادة فرز الأصوات

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم السبت، الكتل السياسية العراقية إلى قبول الإعادة المزمعة لفرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، محذرا من إدخال البلاد في أزمات، ومؤكدا دعم الرئاسة للإجراءات القضائية الخاصة بنتائج التصويت.

    بغداد — سبوتنيك وقال معصوم في بيان،  صدر بمناسبة إعلان البرلمان العراقي لانتهاء دورته النيابية: "‎تحث رئاسة الجمهورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بذل قصارى جهودها لإكمال إجراءاتها القانونية الضامنة للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وتدعو القوى السياسية والمواطنين إلى التزام أقصى درجات اليقظة والتحلي بأعلى درجات المسؤولية لتجنيب البلاد أية مشاكل أو أزمات قد تضر بالمصالح الوطنية العليا خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وتصديق المحكمة الاتحادية عليها تمهيدا لمباشرة مجلس النواب بدورته الرابعة المقبلة صلاحياته ومهامه الدستورية".

    القوات العراقية تستعد لعملية تحرير الموصل
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
    عمليات للقضاء على "داعش" بين العراق وثلاث دول
    وأضاف البيان: "تهيب رئاسة الجمهورية بالكتل السياسية القبول بنتائج الفرز والعد اليدوي المقرر من المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجوب التزام كافة الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية الخاصة بانعقاد الجلسة البرلمانية الأولى الكفيلة بانتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي يقرها الدستور".

    وتابع:

    إذ تدعم رئاسة الجمهورية قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين القضاة وإجراءاتهم لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فإنها تدعو الكتل الرئيسية إلى اجتماع يعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها، واحترام إرادة الشعب في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.

    وأعلن البرلمان العراقي رسميا، مساء اليوم السبت، انتهاء دورته البرلمانية بعد إخفاق في التوصل لقرار بتمديد عمر المجلس في خضم إجراءات لتصويب العملية الانتخابية للبرلمان شملت قرارا بإعادة فرز الأصوات.

    وفي وقت سابق من اليوم، السبت، قال مصدر برلماني في تصريحات للصحفيين إن "رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في خروق الانتخابات، النائب عادل نوري، قال للنواب إن اللجنة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".

    العراق.. مواطنون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية بمدينة النجف
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية
    يذكر أن البرلمان العراقي صوّت، في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إعادة العد والفرز يدويا، كما قرر انتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات التي جمّد عملها إلى حين ظهور النتائج بعد العد والفرز، والتحقق من ادعاءات التلاعب والتزوير.

    فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

    وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، وهي الأولى منذ إعلان الهزيمة على تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017. وأثار اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى انتقادات وجدلا كبيرا عقب إعلان النتائج.

    انظر أيضا:

    عمليات للقضاء على "داعش" بين العراق وثلاث دول
    الجيش التركي يعلن "تحييد" 4 من حزب العمال الكردستاني بغارات شمالي العراق
    العراق يعدم 12 مدانا بالإرهاب بعد دعوة العبادي للقصاص الفوري
    رد سريع... تنسيق دولي ينتقم من "داعش" ويقتل أمراءه في العراق
    شركة إيرانية تطلب من العراق تعويضا بالمليارات والسبب "داعش" الإرهابي
    العثور على جثث ثمانية مخطوفين لدى "داعش" في العراق
    العراق يدعو الجامعة العربية لمراقبة عمليات العد والفرز اليدوي
    ما هي الاستراتيجية الحقيقية للولايات المتحدة في العراق
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات, العراق, فؤاد معصوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة كرواتية خلال مباراة المنتخب الكرواتي
    أغرب أزياء المشجعين في مونديال روسيا 2018
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك