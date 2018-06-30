ابن سلمان يجري اتصالا بوزير الدفاع الكويتي

وعبر ابن سلمان خلال الاتصال عن تهنئته للشيخ ناصر بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلا الله له دوام العافية، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov وزير الدفاع الكويتي يخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم

ومن جانبه، قدم وزير الدفاع الكويتي شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الطيبة.

وأعلنت رئاسة الأركان الكويتية، الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران الجاري، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وقالت رئاسة الأركان، عبر حسابها على "تويتر"، "سيقضي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فترة نقاهة في المستشفى، يعود بعدها إلى البلاد، لمواصلة جهوده ودوره في خدمة الكويت".

والشيخ ناصر (70عاما)، هو الابن الأكبر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ وكان قد صدر، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، مرسوما أميريا بتعينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع.