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    أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017

    بيان من السعودية... المملكة تعلن عن إجراء جديد تجاه الحجاج القطريين

    © AFP 2018 / Bandar Aldandani
    العالم العربي
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    اتخذت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت 30 يونيو/حزيران الجاري، إجراءا بشأن الحجاج القطريين، لعدم تجاوب مكتب شؤونهم مع الجهات المعنية في المملكة.

    وأعلنت الوزارة، عن أنها ستخصص موقع إلكتروني لتمكين "الأشقاء" في قطر من التعاقد المباشر لأداء نسك الحج، اعتبارا من شهر يوليو/تموز المقبل.

    الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة المشرفة بمكة
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    السعودية توضح حقيقة منع القطريين من أداء مناسك العمرة
    وقالت في بيان رسمي صادر عنها، إنه "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا بدءا من ذي القعدة (14 يوليو/تموز)".

    وأوضحت الوزارة أنه "يمكن للحجاج القطريين من خلال الموقع الجديد التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم".

    ولفتت إلى أنه سيكون قدوم ومغادرة الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران، ما عدا الخطوط الجوية القطرية.

    كما أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهائها من ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام 1439هـ، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الركن العظيم بيسر وطمأنينة.

    ​وكانت شركة طيران "الكويتية"، أعلنت الأحد 10 يونيو الجاري، أنها تلقت توجيهات سعودية، تسمح بنقل القطريين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء مناسك العمرة، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

    ونفت الشركة الكويتية ما تردد عبر عدد من وسائل الإعلام، حول منع السلطات السعودية المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة، موضحة أنها "لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها".

    وفرضت السعودية، العام الماضي، شروطا للسماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة، بينها حصول هؤلاء على إذن مسبق، عبر قنصلياتها في الدول الأخرى، وأن تقوم شركة الخطوط السعودية بنقلهم من الدوحة، وغيرها.

    ورفضت قطر هذه الشروط، وطالبت بالسماح لحجاجها من المواطنين والمقيمين بأداء السنة والفريضة في الأماكن الحجازية المقدسة، وعدم "تسييس" موسم الحج.

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    الكلمات الدلالية:
    الحج, السعودية, قطر
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