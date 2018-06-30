التحالف العربي: تعمد تعطيل السفن دليل سوء إدارة الحوثيين لميناء الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت 30 يونيو/حزيران،أن تعمُد تعطيل السفن دليل سوء إدارة الحوثيين لميناء الحديدة.

وأشار التحالف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن دخول السفينه (إم تي رهونا) لمنطقة الانتظار لميناء الحديده جاء بعد بعد ٦٩ يوم من التعطيل المُتعمد.

© AP Photo / Yassir Hassan القوات الحكومية اليمنية تتقدم 30 كم في الحديدة وتقترب من مركز التحيتا

وأضاف البيان أن السفينه (إم تي رهونا) تحمل المشتقات النفطية وتعطيلها لاختلاق أزمة الوقود وإيجاد سوق سوداء.

في سياق متصل، أعلن التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" باليمن عن دخول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء الصليف الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي البلاد.

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف إعلانه "دخول السفينة التركية "إنس إنبولو" ميناء الصليف لتفريغ حمولتها"، مشيرا إلى أن "السفينة التركية كانت قد تعرضت لهجوم من الميليشيا الحوثية"، وتابع التحالف أنه تم "تقديم تسهيلات إصلاح أضرار السفينة التركية تم بميناء جازان جنوب غربي السعودية".