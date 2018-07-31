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بوتين يعرب عن دعمه للسيادة العراقية
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بوتين: السلطات الصينية تتخذ تدابير حاسمة لمكافحة فيروس كورونا ومستعدين لتقديم المساعدة
العالم العربي
GMT
23:10 31.07.2018
شبكة تزوير حاولت الاستيلاء على ودائع من عهد صدام حسين في لبنان
أحبطت قوات الأمن اللبنانية والعراقية، أمس الثلاثاء، محاولة من شبكة تزوير عراقية، لاستهداف المصارف اللبنانية، بغرض الاستيلاء على أموال يزعم أنها ملك نظام الرئيس العراقي، صدام حسين.
GMT
22:52 31.07.2018
اليمن.. البنك المركزي يسحب أول دفعة من الوديعة السعودية
أقر البنك المركزي اليمني سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليوناً و428 ألف دولار.
GMT
22:45 31.07.2018
بعد تعليق السعودية صادرات النفط... قرار حوثي جديد بشأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر
قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم، الثلاثاء، إنها ستوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين؛ من أجل دعم جهود السلام، وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.
GMT
22:25 31.07.2018
اليمن يستأنف صادراته النفطية بـ 500 ألف برميل من شبوة
أعلنت الحكومة اليمنية تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي، بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
GMT
21:57 31.07.2018
برعاية الرئيس الأسد... سوريا تطلق الدورة 30 لمعرض الكتاب الدولي (فيديو)
أطلقت سوريا الدورة الـ30 لمعرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية وذلك في احتفال رسمي مساء اليوم الثلاثاء على أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه اعتبارا من صباح غد الأربعاء.
GMT
21:25 31.07.2018
وصول وفد "حماس" إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة
وصل إلى القاهرة وفد حركة "حماس"، من الداخل والخارج، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة "فتح".
GMT
21:05 31.07.2018
سعودي يروي تفاصيل لقاء ولي العهد بمجموعة من الشباب في نيوم
لاقى فيديو حديث لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع مجموعة من الشباب، في صحراء نيوم، رواجا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
GMT
20:49 31.07.2018
الأوقاف السورية تحرق كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتطهر البلاد من إرث الوهابية
أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن دمشق والغوطة الشرقية أصبحت خالية من كافة الكتب الوهابية والفتاوى التي صدرت عن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا).
GMT
20:20 31.07.2018
"أنصار الله" تعلن هدنة قابلة للتمديد
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على لسان رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، هدنة من جانب واحد، وقال: الهدنة التي تبدأ منتصف الليلة تنتهي في 15 أغسطس وهي قابلة للتمديد إذا قوبلت بخطوات من التحالف بقيادة السعودية.
GMT
19:40 31.07.2018
في نيوم 5 قصور فخمة تنتظر الملك سلمان
وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة نيوم السعودية، أمس الإثنين، لقضاء فترة راحته الصيفية.
GMT
19:08 31.07.2018
الأمن العراقي يفض اعتصاما بالقوة قرب حقل نفطي
اتهم المتحدث باسم الحراك المدني في مدينة البصرة، جنوبي العراق، القوات الأمنية العراقية باستخدام القوة في فض اعتصام نظمه عشرات الأشخاص منذ أيام بالقرب من حقل "غرب القرنة1" النفطي للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات.
GMT
18:45 31.07.2018
وفد المعارضة السورية: نريد توفير بيئة كريمة وآمنة بالتوازي مع العملية السياسية
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة أكد فيه اعتماد المعارضة السورية للبيان الختامي الذي تمخض عن الجولة العاشرة من محادثات أستانا المقامة في مدينة سوتشي الروسية.
GMT
18:24 31.07.2018
اليمن... مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" شمال غربي تعز
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
GMT
17:59 31.07.2018
الحج الاقتصادي ملاذ المصريين بعد ارتفاع تكاليف أداء الفريضة
أصبح الحج الاقتصادي، منخفض التكاليف، هو الملاذ الذي يتوجه إليه المصريون مع ارتفاع تكاليف رحلة الحج، مع تراجع الإقبال على الحج مرتفع التكاليف، والقبول بإقامة في فنادق أقل كلفة في الأراضي المقدسة.
GMT
17:53 31.07.2018
على خطى محمد بن سلمان... الكويت تتجه إلى "الأرض الخصبة"
قال دبلوماسي كويتي إن بلاده تعتزم التوجه إلى ما وصفه بـ"الأرض الخصبة"، وذلك بعد أيام من توجيه عاجل لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن القضية ذاتها.
GMT
16:58 31.07.2018
لافرينتيف: تحرير كامل مناطق درعا والقنيطرة والحدود الأردنية الإسرائيلية من وجود "داعش"
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية حول سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، انتهاء تحرير جنوب وجنوب غرب سوريا بالكامل من مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
GMT
16:25 31.07.2018
الملك سلمان يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مجموعة من القرارات خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، في نيوم، بمنطقة تبوك.
GMT
16:12 31.07.2018
أول تعليق من سلطنة عمان على الوساطة بين إيران وأمريكا (فيديو)
علقت سلطنة عمان على التقارير التي أفادت بوجود وساطة جديدة تقودها السلطنة لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
GMT
15:44 31.07.2018
الجعفري: تركيا تنقض تعهداتها في "أستانا" وتكرر تصرفات الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية تنقض تعهداتها التي وافقت عليها ضمن مسار أستانا، وتكرر تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.
GMT
15:39 31.07.2018
إقبال على وقود السفن في الإمارات لمخاوف من تلوثه في سنغافورة
قالت ثلاثة مصادر، إن الطلب على إمدادات وقود السفن في مركز الفجيرة النفطي في الإمارات، ارتفع كثيرا، مع محاولة السفن تفادي التزود بزيت وقود ملوث في سنغافورة أضر بمحركات السفن في الآونة الأخيرة.
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